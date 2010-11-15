Україна і Польща спільно братимуть участь в миротворчих операціях?

Київ. 15 листопада. УНІАН. 16 листопада в Україну з офіційним візитом прибуває польська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Мєчиславом ЧЄНЮХОМ.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, цього ж дня в рамках візиту відбудеться зустріч М.ЧЄНЮХА з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Григорієм ПЕДЧЕНКОМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів сторони планують визначити напрями військового співробітництва на перспективу, обговорити військові аспекти регіональної безпеки та співробітництво в рамках “Вишеградської четвірки”.

Також темами переговорів стануть питання двостороннього співробітництва щодо підготовки та участі у міжнародних миротворчих операціях, впровадження практики формування багатонаціональних підрозділів для участі у миротворчих операціях. Крім того, керівники генеральних штабів збройних сил України і Польщі обміняються досвідом реформування і розвитку армій обох країн.

Очікується, що по завершенні переговорів буде підписано Технічну угоду між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща щодо спільної участі у міжнародних миротворчих операціях.

Також начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі здійснить візит ввічливості до міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ.

Цього ж дня заплановано зустріч М.ЧЄНЮХА з керівництвом Ради національної безпеки і оборони України. Представники польської військової делегації також відвідають Національний університет оборони України, де ознайомляться з роботою Центру імітаційного моделювання та Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності.

17 листопада члени польської військової делегації планують відвідати та ознайомитися з бойовими можливостями 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, що дислокується на Чернігівщині.