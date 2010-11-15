НАТО хоче налагодити обмін інформацією з РФ в сфері ПРО

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає, що для створення спільної системи протиракетної оборони (ПРО) Росії та НАТО потрібно налагодити обмін інформацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання щодо того, яким чином з технічної точки зору може виглядати спільна система протиракетної оборони НАТО і Росії.

“Якщо говорити реалістично, я, звичайно, бачу дві системи: систему НАТО та систему Росії. І ключовим питанням тут стане обмін інформацією”, - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що питання налагодження обміну такою інформацією, питання розподілу витрат, інші технічні питання обговорюватимуться під час саміту НАТО-Росія 19-20 листопада в Лісабоні.