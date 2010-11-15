НАТО очікує ”свіжого старту” відносин з Росією

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН розраховує на «свіжий старт» відносин з Росією на саміті НАТО 19-20 листопада в Лісабоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я очікую нового старту в наших відносинах», - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що під час саміту НАТО-Росія, який також відбудеться в ці дні в Лісабоні, сторони планують домовитися про розвиток співпраці в області протиракетної оборони, а також схвалити перший спільний огляд викликів, що стоять у сучасному світі перед НАТО і Росією.

А.Ф.РАСМУССЕН підкреслив, що запрошення Росії до участі у створенні системи протиракетної оборони має чітко продемонструвати Москві, що система протиракетної оборони не направлена проти Росії.

Він також висловив упевненість у тому, що співпраця Росії і НАТО піде на користь обом сторонам.

«Я переконаний, що майбутнє Росії полягає у позитивній співпраці з ЄС і НАТО. Така співпраця може створити умови для модернізації країни, про наміри чого заявляв Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ», - сказав Генсек НАТО.

При цьому, за словами А.Ф.РАСМУССЕНА, НАТО також зацікавлене у розвитку відносин з Росією.