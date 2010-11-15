Рішення Бухарестського саміту НАТО залишаються в силі

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує, що всі рішення Бухарестського саміту залишаються в силі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Рішення Бухарестського саміту залишаються в силі”, - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що серед таких рішень – рішення про вступ Македонії до НАТО та майбутнє приєднання Грузії та України.

Говорячи про Македонію, А.Ф.РАСМУССЕН зазначив, що на сьогодні поки немає остаточної згоди, тим не менше він не виключив можливості того, що воно буде досягнуто до саміту НАТО 19-20 листопада в Лісабоні.

Як відомо, членство колишньої югославської республіки Македонія в НАТО блокує Греція, яка вимагає від Македонії зміни назви для уникнення співзвучності з назвою однієї зі своїх провінцій.

Генсек НАТО також завив, що рішення Бухарестського саміту щодо Грузії та України також залишаються в силі.

“Інше питання, чи будемо ми використовувати однакові слова для обох країн”, - зазначив А.Ф.РАСМУССЕН, додавши, що це залежатиме від прагнень цих країн приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО у Бухаресті в лютому 2008 року було схвалено принципове рішення про приєднання Македонії до Альянсу, а також рішення про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО після виконання необхідних вимог.

Влітку 2010 року український парламент схвалив новий закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики, в якому відмовився від мети отримати членство в НАТО.