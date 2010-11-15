Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає, що Росія виграла від розширення НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«По-перше, політика «відкритих дверей» посилила стабільність і безпеку в Європі», - сказав Генсек НАТО.

«Окрім цього - економічний розвиток у країнах Східної Європи, від якого також виграла і Росія», - додав він.

При цьому Генсек НАТО підкреслив, що у НАТО немає наміру нападати на Росію, «чи що б трапилося», і висловив упевненість у тому, що і у Росії немає наміру нападати на країни-члени Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, після розпаду «соціалістичного блоку» в Східній Європі на початку 90-х років минулого століття і розширення НАТО на схід Росія неодноразово заявляла про свою незадоволеність такими процесами.