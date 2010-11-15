Україна візьме участь в засіданні ЄС з антикорупційної політики

Київ. 15 листопада. УНІАН. Делегація України у складі представників Міністерства юстиції відбула до Варшави (Республіка Польща) для участі у засіданні «Боротьба проти корупції», що проводиться в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За даними міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, у ході засідання планується аналіз ситуації та обмін найкращими практиками країн-учасників «Східного партнерства» щодо налагодження співробітництва між державною владою та громадянським суспільством у сфері антикорупційної діяльності.

Зокрема, планується обговорити основні напрями здійснення реформ у сфері боротьби з корупцією з урахуванням ролі громадянського суспільства. Передбачається проведення семінарів з питань наглядової ролі та моніторингової діяльності громадянського суспільства, технічної допомоги, що може надаватися неурядовими організаціями в рамках такої співпраці тощо.

За підсумками засідання в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» Міністерством юстиції будуть вироблені рекомендації щодо подальшого розвитку вітчизняного законодавства у сфері боротьби з корупцією.

Міністр юстиції нагадав, що країнами-партнерами ініціативи “Східне партнерство” визначено Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. “Східне партнерство” є доповненням до двосторонніх договірних відносин між ЄС та кожною з країн-партнерів. Співпраця в боротьбі проти корупції відносить до основних сфер, де планується зміцнити співпрацю ЄС та країн-партнерів.