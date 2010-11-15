У Брюсселі неподалік штаб-квартири НАТО знайшли бомбу

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. У Брюсселі, неподалік від штаб-квартири НАТО на будівництві нової штаб-квартири сьогодні виявили бомбу часів Другої світової війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомляє бельгійське агентство Belga.

Бомбу вагою в 200 кг поки що не вдалося розмінувати через настання темряви, тому роботи продовжаться завтра.

Відразу після виявлення небезпечної знахідки поліція Брюсселя частково перекрила рух по бульвару Леопольда ІІІ на кілька годин.

Зараз рух по цій вулиці знову відкрито.