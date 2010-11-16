Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Україна не залишиться поза межами нової концепції НАТО.

Таку думку в розмові з українськими журналістами висловив Посол України при НАТО Ігор ДОЛГОВ.

“У мене нема підстав очікувати, що так зване українське питання, чи роль України залишиться поза межами концепції. Ні, цього не повинно бути, тому що тут, в штаб-квартирі НАТО і в столицях країн-членів усвідомлюють наскільки важливою є роль України і сучасній європейський безпеці і наскільки важливою буде роль України в майбутньому в забезпеченні зміцнення цієї безпеки”, - сказав він.

Посол зазначив, що хоча Україна і не є членом НАТО, в ході підготовки нової стратегічної концепції Північно-Атлантичного Альянсу група “мудрих” на чолі з Мадлен ОЛБРАЙТ проводила багато зустрічей з представниками країн-партнерів, в тому числі і України.

“І це означає, що наші бачення і наші побажання щодо стратегічної концепції Альянсу ми мали можливість передати. Наскільки ці бачення були враховані ми побачимо вже наступного тижня, коли документ стане публічним, і коли їм країни-члени НАТО стануть керуватися у своїй роботі”, - зазначив І.ДОЛГОВ.

Він зазначив, що з того, що відомо на сьогодні, можна зробити висновок, що всі члени Альянсу поділяють підхід, відповідно до якого нова стратегічна концепція означатиме перехід на новий якісний рівень існування і діяльності організації.

За словами Посла, цей новий якісний рівень має назавжди покінчити з блоковим протистоянням, яке існувало за радянських часів і в пострадянський період і забезпечити перехід до ідеології співпраці.

“Що означає ідеологія співпраці, в тому числі і особливо для України? Це означає, що в майбутньому в своїй діяльності НАТО спиратиметься не лише на власні ресурси і на власні можливості, але також на партнерство, тому що забезпечити відповідні відповіді на ті виклики і загрози, які виникають в сучасному світі, можна лише, використовуючи ту мережу взаємодії, яка вже створена, перевірена і ті механізми партнерства, які зарекомендували себе надійними протягом тривалого періоду часу”, - сказав І.ДОЛГОВ.

Як повідомляв УНІАН, НАТО планує схвалити нову стратегічну концепцію на саміті у Лісабоні 19-20 листопада.