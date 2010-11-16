РФ та ЄС вивчать наслідки нового енергозаконодаства Європи

Москва. 16 листопада. УНІАН. Росія і Європейський Союз створюють робочу групу з вивчення наслідків введення Третього енергопакету і щодо «дорожньої карти» взаємодії РФ і ЄС у газовій сфері до 2050 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ, виступаючи на VIII Міжнародному Форумі «Газ Росії – 2010».

«Буде створено не лише робочу групу з вивчення впливу Третього енергопакету, а й робочу групу щодо ”дорожньої карти” газових галузей Росії і Європи до 2050 року», - О.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що введення Третього енергопакету фактично відчужує великі компанії, зокрема «Газпром», від управління газотранспортною системою, що багато в чому знецінює зроблені раніше значні інвестиції в інфраструктуру.

При цьому, за словами заступника голови «Газпрому», в цьому разі увага інвесторів може перемкнутися на інші проекти і інші газові ринки.

«Я сподіваюся, що у ході діалогу з Єврокомісією в рамках робочої групи ми знайдемо взаємоприйнятне рішення з усього комплексу проблем», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомлялося, в Третьому енергетичному пакеті, схваленому властями ЄС наприкінці 2009 року, міститься вимога надавати доступ третіх осіб до газотранспортних потужностей. Цей самий документ наказує усім країнам Євросоюзу забезпечити розподіл бізнесу і продажу і транспорту газу. Офіційно третій пакет набирає чинності у повному обсязі у березні 2011 року, проте передбачено адаптаційний період - два роки.