Україна очікує від ЄС Плану дій зі скасування віз

Київ. 16 листопада. УНІАН. Україна очікує від саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Брюсселі 22 листопада, надання плану дій щодо запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Головним результатом саміту має стати очікуване надання Україні плану дій щодо запровадження безвізового режиму», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що делегацію України на саміті очолить Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Європейський Союз представлятимуть Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ та Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Під час пленарного засідання саміту буде обговорено широкий спектр питань, включаючи переговори щодо укладення угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі, безвізового діалогу, співпраці у сфері енергетики і транспорту.

Очікується, що предметом особливої уваги стануть питання внутрішньополітичного розвитку України.

Одним із ключових підсумків саміту також буде відзначення входження у завершальну стадію переговорів щодо укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, у частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

У ході саміту планується підписання протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС щодо участі України у програмах ЄС, що надасть можливість Україні повною мірою використовувати потенціал секторального співробітництва з Євросоюзом.