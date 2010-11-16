Єврокомісія хоче говорити з Білоруссю про спрощення візового режиму

Київ. 16 листопада. УНІАН. Єврокомісія рекомендує Раді міністрів ЄС схвалити мандат для початку переговорного процесу з Білоруссю за угодами про спрощення візового режиму і про реадмісію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Представництва Єврокомісії в Білорусі.

Відповідний документ було спрямовано на розгляд Ради Євросоюзу 12 листопада.

Зокрема, Єврокомісія пропонує країнам ЄС розглянути перелік питань, по яких ЄС готовий спростити процедури оформлення віз. Зокрема, йдеться про спрощення процедури отримання тривалих багаторазових віз для поїздок до ЄС, скасування або зменшення плати за візи для певних категорій громадян, встановлення термінів для опрацювання візових заявок, а також про можливе зняття візових вимог для власників дипломатичних паспортів.

Під час візиту до Мінська єврокомісар з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ повідомив, що робочі групи з підготовки угоди про спрощення візового режиму можуть почати свою роботу вже в листопаді, а щодо угоди про реадмісію — в грудні.

”Під час переговорів ми визначили весь комплекс відносин між Європейським Союзом і Білоруссю, шляхи їх подальшого поглиблення і поліпшення, обговорили питання проведення в Білорусі президентських виборів як одного із спектрів розвитку подальших відносин Білорусі і Європейського Союзу. З обох боків було висловлено зацікавлення в тому, аби ці відносини мали стабільніший і перспективніший характер, ніж у минулому”, - повідомив у свою чергу міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ після переговорів із Ш.ФЮЛЕ.