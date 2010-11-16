Підприємці закликають лідерів світу обмежити співпрацю з Україною

Київ. 16 листопада. УНІАН. Підприємці, найняті робітники, громадяни України звертаються до світової спільноти з проханням обмежити співпрацю з українською владою і звертають її увагу на те, що «український уряд, депутати Верховної Ради вирішили прийняти, порушуючи всі норми законів, Податковий кодекс, який повністю знищує підприємництво».

Про це йдеться у зверненні Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України до світової спільноти, яку сьогодні на прес-конференції в УНІАН озвучив голова асоціації Юрій БОРЩЕНКО.

За його словами, це звернення буде розіслано в економічні відділи посольств і консульств різних країн з метою сповіщення про те, що в Україні відбувається «повне знищення малого і середнього бізнесу».

Зокрема, у зверненні зазначається, що Кабінет міністрів України і Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики при доопрацюванні проекту Податкового кодексу до другого читання не врахували пропозицій бізнесу. «Ми вважаємо, що купка олігархів і чиновників Кабінету міністрів вирішила за рахунок малого і середнього підприємництва збагатитися, а також покрити свої борги», – говориться у зверненні підприємців.

Також у зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться про корупцію у всіх ешелонах влади, безконтрольне витрачання коштів платників податків в Україні та розкрадання чиновників. «Просимо не надавати уряду України кредити, заарештувати рахунки чиновників за кордоном», – закликають в асоціації.

Як відзначив на прес-конференції в УНІАН Ю.БОРЩЕНКО, всеукраїнське обговорення проекту Податкового кодексу «було суто формальним», а пропозиції, що надхдили до документа, не були враховані. При цьому, за його словами, сьогоднішнє засідання Верховної Ради показало, що голосуються лише поправки профільного комітету ВР.

Ю.БОРЩЕНКО також зазначив, що підприємці мають намір звернутися до уряду і Президента України з метою налагодити з ними діалог.

«Цей документ, на жаль, приймається формально, без урахування пропозицій. Вдавали, що поправки розглядалися, в кінцевій редакції Податкового кодексу вони прийняті не були... Пропозиції для проформи приймалися, але ніхто їх не збирався відображати в цьому кодексі», – заявив заступник голови Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України Віктор КУДЛАЙ.

За його словами, найбільша небезпека Податкового кодексу полягає в тому, що ним знищується спрощена система оподаткування. «Насправді такої форми більше не буде. Чесно вести облік і оподатковуватися за тою системою оподаткування (передбаченою в проекті ПК – УНІАН) не можна», – сказав він, зазначивши, що запропонована система оподаткування «або заведе нас в тінь, або взагалі не дасть нам працювати».

Як сказав член правління асоціації Сергій КОРЕНКО, влада ніяк не відреагувала на тисячі звернень підприємців. «За 2009 рік малий і середній бізнес узяв 33% від загальної наявності продажів товарів і послуг в Україні. І хтось дуже хоче одержати це. Іншого пояснення немає», – сказав він.

За словами С.КОРЕНКА, головним проханням підприємців було ввести в Податковому кодексі, затвердити на законодавчому рівні, з певними поправками, ту систему оподаткування, що діяла в Україні з 1998 року.