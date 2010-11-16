Львів прийняли до європейської туристичної асоціації

Львів. 16 листопада. УНІАН. Львів став першим містом України, яке отримало членство у Міжнародній туристичній асоціації «European Cities Marketing».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, церемонія прийняття Львова до згаданої організації відбулася під час відкриття Другої туристичної конференції «Перемагай з Левом!», у якому взяв участь заступник голови Львівської ОДА Геннадій ДМИТРЕНКО.

Довідка УНІАН. У Міжнародну туристичну асоціацію «European Cities Marketing» входить 132 міста з 32 країн Європи.

«European Cities Marketing»- це мережа міських туристичних офісів. Завдання організації – збільшення потоку туристів через ефективний маркетинг міста. «European Cities Marketing» систематично проводить навчання, зустрічі та конференції для учасників організації.