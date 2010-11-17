Підготовка Плану дій зі скасування віз для України не завершена
11:43, 17 листопада 2010Новини ЄС
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Посол України при ЄС очікує на рішення саміту
Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Робота з підготовки Плану дій зі скасування віз для України поки не завершена.
Про це повідомив сьогодні журналістам Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ.
“Ми дуже сподіваємося, що одним з основних внесків стане представлення Плану дій”, - сказав він.
“Робота ще триває”, - додав Посол, зазначивши, що хоче бути дуже обережним в цьому питанні, поки рішення не прийнято в ЄС.
“Остаточне рішення буде схвалено на саміті”, - наголосив К.ЄЛІСЄЄВ.
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