Підготовка Плану дій зі скасування віз для України не завершена

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Робота з підготовки Плану дій зі скасування віз для України поки не завершена.

Про це повідомив сьогодні журналістам Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Ми дуже сподіваємося, що одним з основних внесків стане представлення Плану дій”, - сказав він.

“Робота ще триває”, - додав Посол, зазначивши, що хоче бути дуже обережним в цьому питанні, поки рішення не прийнято в ЄС.

“Остаточне рішення буде схвалено на саміті”, - наголосив К.ЄЛІСЄЄВ.