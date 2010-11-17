Україна і Польща домовились про спільну участь в миротворчих операціях

Київ. 17 листопада. УНІАН. Міністерства оборони України і Польщі підписали Технічну угоду щодо спільної участі у міжнародних миротворчих операціях.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, угоду підписали у Києві начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО та начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генерал Мєчислав ЧЄНЮХ.

Г.ПЕДЧЕНКО зазначив, що на виконання указу Президента України та домовленостей з польською стороною Збройні сили України готові направити трьох військових лікарів до складу польового шпиталю, який розгорнуто в афганській провінції Газні.

“Практична реалізація цієї ініціативи розпочнеться вже сьогодні із підписанням Технічної угоди”, - підкреслив головнокомандувач Збройних сил України і запропонував доручити генеральним штабам збройних сил обох країн узгодити терміни направлення зазначених фахівців у рамках чергової ротації польського контингенту в Афганістані.