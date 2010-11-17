Україна бачить в ”Південному потоці” саму політику
Проект вигаданий для тиску на Київ?
Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ підкреслює, що Україна розглядає «Південний потік» виключно як політичний проект.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.
«Ми проти будівництва «Південного потоку», оскільки ми вважаємо, що це виключно політичний проект, який був придуманий з метою тиску на Україну», - сказав посол.
Він зазначив, що українська сторона запропонувала Єврокомісії низку ідей щодо модернізації української ГТС із метою збільшення поставок газу до Європи.
«Ми представили проект, який у 10 разів дешевший порівняно з «Південним потоком», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.
При цьому він підкреслив, що «Південний потік», на думку української сторони, не виправданий ні з економічної, ні з технологічної точок зору.
«Хімічний склад води в Чорному морі абсолютно відрізняється від хімічного складу води в Балтиці. Води Чорного моря є певною мірою агресивними. І тому необхідна також і екологічна оцінка», - сказав український посол.
Він також зазначив, що Росія знає про позицію України щодо «Південного потоку».
Як повідомляв УНІАН, «Південний потік» - система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію й країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію та Угорщину до Австрії.
Загальна довжина чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина – понад 2000 метрів, проектна потужність - 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.