Корвет ”Тернопіль” повертається до Севастополя

Севастополь. 23 грудня. УНІАН. Корвет Військово-Морських Сил України “Тернопіль” завершив виконання завдань у Середземному морі в рамках антитерористичної операції «Активні зусилля». Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Командування українських ВМС, під час патрулювань у визначених районах Середземного моря «Тернопіль» опитав десятки цивільних суден, пройшов тисячі морських миль, дії екіпажу корабля і оглядової команди отримали високу оцінку збоку іноземних військових колег.

Сьогодні вранці корабель залишив логістичну військово-морську базу Суда-Бей (острів Крит, Грецька Республіка), і взяв курс на протоки Дарданелли і Босфор, які він має пройти 24 грудня. Перед морським переходом екіпаж корвета провів плановий огляд техніки, озброєння корабля та інші заходи логістичного забезпечення.

Як повідомлялося, корвет «Тернопіль» відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада, а безпосередньо до виконання завдань в рамках операції НАТО «Активні зусилля» долучився в середині листопада. В період між патрулюваннями з офіцерами управління корабля та оглядовою командою, що постійно знаходилася на борту, були проведенні спеціалізовані курси з планування, організації та проведення операцій морського перехоплення.

Повернення «Тернополя» в Севастополь заплановане на ці вихідні.