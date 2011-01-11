Брюссель сподівається до літа завершити переговори з Україною про ЗВТ

Київ. 11 січня. УНІАН. Брюссель сподівається, що переговори про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом будуть завершені до літа цього року.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це заявив комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ під час сьогоднішньої зустрічі з Миколою АЗАРОВИМ.

«У Брюсселі з оптимізмом ставляться до питання завершення переговорів про створення зони вільної торгівлі. Є настрій завершити їх до літа», - процитував єврокомісара В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як сказав прес-секретар прем`єр-міністра, М.АЗАРОВ зазначив, що на сьогоднішній день Міністерство економічного розвитку і торгівлі очолює перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Таким чином, переговорний процес з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі буде продовжено на більш високому рівні. Також М.АЗАРОВ сказав, що А.КЛЮЄВУ поставлене завдання завершити переговори до літа.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ запропонував А.КЛЮЄВУ найближчим часом відвідати Брюссель для налагодження більш тісних контактів, які дозволять завершити переговори результативно у встановлені терміни.

У відповідь М.АЗАРОВ сказав Ш.ФЮЛЕ, що така поїздка А.КЛЮЄВА відбудеться в необхідні терміни.

«Я за те, щоб члени мого уряду частіше бували в Брюсселі і дихали брюссельським повітрям», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка мала стати частиною угоди про асоціацію.

На початку грудня 2010 р. представник Єврокомісії, близький до переговорів про створення ЗВТ, заявив, що Європейська комісія вважає, що зона вільної торгівлі з Україною може бути створена вже до 2013 року.