Командир екіпажу літака Качинського боявся негативної реакції ”головного пасажира”

Москва. 12 січня. УНІАН. У разі відходу на запасний аеродром командир літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився в квітні 2010 року під Смоленськом, міг очікувати на негативну реакцію «головного пасажира».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказала голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА.

«Супутніми чинниками катастрофи було тривале обговорення екіпажем з директором протоколу і екіпажем польського літака Як-40 інформації про фактичну погоду, що гірше за встановлений мінімум, і неможливість, зі слів екіпажу Ту-154М, виконання посадки на аеродромі призначення», - сказала вона.

Т.АНОДІНА підкреслила, що це збільшило психоемоційну напругу екіпажу і привело до виникнення у командира стану психологічного конфлікту мотивів – з одного боку, він розумів, що в умовах, що склалися, посадка не безпечна, з іншого – існувала сильна мотивація на виконання посадки саме на аеродромі призначення.

«За матеріалами Технічної комісії і незалежних експертів у разі відходу на запасний аеродром командир міг очікувати на негативну реакцію головного пасажира», - повідомила Т.АНОДІНА.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 польського Президента Л.Качиньського розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Загинули 96 польських громадян, більшість з яких була високопоставленими урядовцями, які разом з Л.Качиньським летіли на заходи з нагоди 70-х роковин Катиньської трагедії.

Розслідування авіакатастрофи проводилося технічною комісією МАК.