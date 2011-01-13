МЗС Словаччини запевняє громадян, що скасування віз для України не притяне мігрантів

Київ. 13 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш ДЗУРІНДА вважає, що у разі скасування віз для України з боку Європейського Союзу приплив українських трудових мігрантів негативно не вплине на словацький ринок праці.

Про це повідомляє сьогодні Міжнародне радіо Словаччини.

На переконання М.ДЗУРІНДИ, контроль у даній сфері і надалі буде дуже суворим, що має виключити нелегальне працевлаштування.

«Крім того, словацька сторона була б рада збільшенню потоку туристів з України до нашої країни, чому вірогідно сприятиме безвізовий режим. І в цілому Словаччина зацікавлена у поглибленні всесторонніх зв`язків зі своїм східним сусідом і стратегічним партнером – Україною», - також наголосив М.ДЗУРІНДА.

Глава МЗС відзначив, що з боку ЄС має бути багато розуміння і бажання йти назустріч країнам, які хочуть візової лібералізації з Євросоюзом. На думку словацького міністра закордонних справ, насамперед, це стосується України і Молдови.

«Свого часу нас теж боялися в Європі як чогось невідомого, кого треба побоюватися. І також вводили перехідний період на вільне працевлаштування. Але, як бачите, нічого поганого ми не принесли ні британцям, ні ірландцям. Можливо, багато хто з них жалкує, що зараз словаки виїжджають звідти», - нагадав словацький досвід М.ДЗУРІНДА.

На його думку, «не варто боятися того, що українці переповнять наш ринок праці».

«Якщо сюди приїдуть талановиті і працелюбні люди, це буде нам тільки на руку. Хай до нас приїздять українці, щоб відпочити на курортах, котитися на лижах, подивитися наші визначні пам`ятки. Адже вони залишать у нас частину своїх грошей…», - також заявив міністр закордонних справ Словаччини.