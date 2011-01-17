У Франції донька Ле Пена очолила його ультраправу партію

Київ. 17 січня. УНІАН. Праворадикальну французьку партію «Національний фронт» очолила 42-річна Марін Ле ПЕН, молодша дочка колишнього глави цієї партії Жан-Марі Ле ПЕНА.

Вона перемогла на внутрішньопартійних виборах, які пройшли у рамках партійного конгресу, що проходив в ці вихідні, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

М. Ле ПЕН наполягає на необхідності певної зміни іміджу партії, щоб залучити до неї якомога більше прибічників і зробити її однією з провідних політичних сил країни.

Очікується. що саме М. Ле ПЕН стане кандидатом від ”Національного фронту” на виборах Президента Франції у 2012 році.