Міністри фінансів ЄС обговорять збільшення фонду допомоги
Та розширення його функцій
Брюссель. 17 січня. УНІАН. Міністри фінансів країн Європейського Союзу на своєму дводенному засіданні, що почнеться сьогодні ввечері, обговорять можливість збільшення Європейського фонду фінансової стабільності, а також розширення його повноважень.
Про це повідомляє Інтернет-видання EurActiv з посиланням на свої джерела.
«(Міністри фінансів – УНІАН) обговорять збільшення фінансової підтримки, а також можливість здійснювати не лише підтримку бюджетам в останню мить», - заявило виданню джерело в керівництві ЄС.
За його словами, серед можливих опцій – придбання державних облігацій на первинному ринку, обмін держоблігацій, а також кредитування.
В неділю, 16 січня, Європейський центробанк висловився на підтримку таких змін.
За словами президента Європейського центрального банку Жан-Клода ТРІШЕ, Європейський фонд фінансової стабільності «слід було б покращити якісно і кількісно». «Якісно - означає бути якомога більш гнучким у питаннях інтервенцій», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Європейський фонд фінансової стабільності становить 440 млрд. євро. Цей фонд, створений у 2010 році, вже двічі використовувався для надання допомоги Греції та Ірландії.
Останнім часом багато європейських економістів заявляють про те, що з проблемою держборгу вже найближчим часом зіткнуться Португалія й Іспанія.