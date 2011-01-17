Польща вважає абсурдними звинувачення в підготовці заколоту в Білорусі

Варшава. 17 січня. УНІАН. Влада Польщі вважає абсурдними звинувачення про нібито організацію Польщею і Німеччиною акцій протестів проти фальсифікації виборів Президента Білорусі 19 грудня 2010 року у Мінську.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, переданій агентству УНІАН.

“Польська сторона рішуче протестує проти абсурдних звинувачень про те, нібито Польща разом з Німеччиною мала брати участь у змові проти Білорусі”, - відзначено у заяві.

МЗС Польщі повідомляє, що до міністерства викликано посла Білорусі у Варшаві для пояснень.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Комітет державної безпеки Білорусі розсекретив деякі документи про нібито причетність спецслужб Польщі і Німеччини до організації подій у Мінську 19 грудня 2010 року.

Відповідно до цих матеріалів, опублікованих наймасовішою державною білоруською газетою «Білорусь сьогодні», спецслужби Польщі і Німеччини готували переворот у Білорусі.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 людей, серед яких сім опозиційних кандидатів у президенти.