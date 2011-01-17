Німеччина побачила перешкоди на шляху України до ЄС?

Київ. 17 січня. УНІАН. Державний міністр в Міністерстві закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЕР вважає, що переслідування нинішньою владою членів уряду Юлії ТИМОШЕНКО може стати серйозною перешкодою на шляху України до Європейського Союзу.

Як повідомив депутат Верховної Ради Володимир АР’ЄВ, про це йдеться у прес-релізі Міністерства закордонних справ Німеччини від 4 січня 2011 року, який він одержав з Посольства ФРН в Україні. Скан відповідного прес-релізу розміщено на сайті “Народної самооборони”.

У повідомленні сказано, що держміністр В.ХОЙЕР «критично налаштований по відношенню до слідства, яке ведеться проти колишніх членів українського уряду».

«Генеральна прокуратура України з початку 2010 року висуває все нові звинувачення проти колишніх членів уряду екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Ці посадовці, в тому числі і сама ТИМОШЕНКО, звинувачуються в зловживанні службовим становищем”, - додав він. При цьому В.ХОЙЕР зазначає, що колишній прем`єр-міністр через звинувачення в нецільовому використанні державних коштів з 20 грудня 2010 року не має права виїжджати з Києва.

У зв`язку з цим держміністр в МЗС Німеччини В.ХОЙЕР 4 січня 2011 року заявив у Берліні: «Заслуговує похвали мета Президента Віктора ЯНУКОВИЧА привести Україну в Євросоюз і на цьому шляху посилено боротися з корупцією у власній країні. Проте прізвища тих, проти кого у зв`язку з цим висунуті звинувачення, створюють враження, що українська юстиція цілеспрямовано і політично налаштована проти колишніх членів уряду ТИМОШЕНКО. Якщо таке враження зміцниться, це може стати серйозною перешкодою на шляху Києва до зближення з ЄС».