100 тис. іноземців зможуть отримати документи на роботу в Італії

Брюссель. 18 січня. УНІАН. 17 січня в Італії розпочалася процедура подачі документів на отримання дозволів на працевлаштування в рамках цьогорічного Декрету про врегулювання трудових потоків.

Всього цим декретом передбачається надати документи на легальну роботу близько 100 тис. іноземців з поза меж ЄС.

Для громадян України виділена квота у 1800 дозволів на роботу.

Згідно зі встановленими правилами, італійські роботодавці, котрі мають бажання працевлаштувати іноземця повинні зареєструватися на порталі Міністерства внутрішніх справ Італії і заповнити відповідну форму-бланк, вказавши власні дані, дані робітника і контрактні умови його роботи. Процес заповнення бланків триватиме до кінця місяця.

Наступним етапом є надсилання заповненого бланку, що буде відбуватися теж через інтернет в три етапи. 31 січня, з 8.00 надсилаються запити для іноземців з країн, для котрих зарезервовані квоти, в тому числі і для українців. 2 лютого – для іноземців, які працюють в домашньому секторі, але не мають зарезервованих квот. 3 лютого – для всіх інших категорій іноземців.

Запити приймаються на основі години подання (включно з секундами). Тобто, практично, шанс отримати документи мають лише ті, хто подасть запит в перші хвилини.

Наступним етапом (через кілька місяців), у випадку позитивної відповіді на запит, є відкриття робочої візи в італійському консульстві в країні походження.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, декрет розрахований на іноземців, що знаходяться в країнах походження, але на практиці – це єдина можливість легалізації для іноземців, котрі вже працюють в Італії нелегально.

О. ГОРОДЕЦЬКИЙ також зазначив, виділена для українців квота є мізерною: на сьогодні, за даними Товариства, в Італії нелегально працюють близько 200 тис. українців.

Він також зазначив, що більшість італійських експертів вважають, що запропонована процедура легалізації є нічим іншим, як лотереєю, яка не зможе вирішити основних проблем нелегальної імміграції.