МЗС: Україна виконала зобов`язання перед Європою

Київ. 18 січня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна виконала свої зобов’язання перед Європою в частині ухвалення закону про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Україна виконала свої зобов’язання перед європейськими партнерами, зокрема перед ОБСЄ, Радою Європи, та Європейським Союзом у частині ухвалення закону про доступ до публічної інформації», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, про необхідність ухвалення відповідного законодавчого акту неодноразово йшлося на зустрічах різного рівня та у зверненнях європейських партнерів до української сторони.

«Дуже показово, що закон було затверджено голосуванням і правлячої коаліції, і опозиційних фракцій у парламенті. Ми сподіваємось, що на далі опозиція допомагатиме владі виконувати зобов’язання України перед Європою», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВИЧ схвалила нещодавно прийнятий українським парламентом закон про доступ до інформації, назвавши його «значним кроком на шляху до забезпечення прозорості уряду».

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України прийняла закон про доступ до публічної інформації. Як відзначив перед ухваленням закону голова Комітету ВР з питань свободи слова й інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, цей документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства.