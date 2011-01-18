ЄС фінансує впровадження системи прогнозування врожайності в Україні

Київ. 18 січня. УНІАН. Європейський Союз фінансує упровадження системи прогнозування врожайності МАРС в Україні.

Про це УНІАН повідомили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Повідомляється, що після завершення відкритого тендеру Представництво ЄС в Україні від імені Європейської комісії підписало договір на поставку устаткування і програмного забезпечення системи прогнозування врожайності МАРС з переможцем тендеру – українською компанією ТОВ ”ЕПОС”.

Наголошується, що ЄС фінансує поставку устаткування для системи МАРС на підтримку упровадження проекту ЄС «Виконання Україною зобов`язань щодо членства у СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторний підхід)».

Загальна сума технічної допомоги ЄС на підтримку сільського господарства і розвиток сільської місцевості України становить 9 млн. євро. Ця сума включає вартість проекту «Виконання Україною зобов`язань щодо членства у СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторний підхід)», договорів на поставку устаткування і програмного забезпечення і реалізацію проекту «Твіннінг» з надання допомоги українській ветеринарній службі з метою поліпшення правових і технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів.

Підписаний договір передбачає поставку комп`ютерного устаткування, програмного забезпечення, наукового устаткування для метеорологічних станцій, систем супутникової системи навігації, транспортних засобів для транспортування мобільних метеостанцій і офісного устаткування. Експлуатація системи прогнозування врожайності МАРС здійснюватиметься в шести областях України – Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській і Житомирській – Українським науково-дослідним інститутом прогнозування і випробування техніки і технології для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорєлова.

У повідомленні наголошується, що упровадження системи МАРС дозволить уповноваженим установам і організаціям України поліпшити визначення площ посівів і прогнозування урожаю і потенційних надлишків зернових культур і підвищити дієвість сільськогосподарської політики і міжнародної торгівлі в секторі зернових культур. Устаткування і програмне забезпечення системи прогнозування врожайності системи МАРС буде поставлене, змонтоване і запущене в експлуатацію впродовж наступних декількох місяців.

Довідка УНІАН. МАРС (Monitoring Agricultural ResourceS*) – система прогнозування врожайності на основі даних дистанційних вимірювань, метеорологічних спостережень, моделювання агрометеорології і статистичного аналізу. Використання системи МАРС в Євросоюзі координує спільний дослідницький центр Генерального директорату з сільського господарства і розвитку сільської місцевості, який надає Європейському Союзу допомогу наукового і технічного характеру.