МАК оприлюднив транскрипцію переговорів диспетчерів з літаком Качинського

Москва. 19 січня. УНІАН. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) опублікував транскрипцію записів усіх переговорів диспетчерів аеродрому Смоленськ «Сєвєрний» в день катастрофи польського літака Ту-154.

Стенограма переговорів диспетчерів розміщена на офіційному сайті МАК.

У зв`язку з появою у ЗМІ, з посиланням на міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Їжаки МІЛЛЕРА, повідомлень про публікацію польською стороною записів розмов диспетчерів аеродрому Смоленськ «Сєвєрний» і з метою об`єктивного інформування світової громадськості, з дозволу органів, які проводили попереднє слідство, відповідно до Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, прийнято рішення опублікувати повністю транскрипцію записів усіх переговорів і розмов, зареєстрованих диспетчерськими магнітофонами: Записи відкритого мікрофону; Записи телефонних розмов; Записи радіопереговорів», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при складанні транскрипції Технічна комісія МАК користувалася електронною копією записів, ідентичною тій, яка була передана польській стороні на її прохання.

Також звертається увага, що в ході робіт Технічної комісії польські фахівці мали можливість працювати в офісі МАК з робочими версіями виписки переговорів.

Стенограма переговорів диспетчерів розміщена на офіційному сайті МАК.

Як повідомляв УНІАН, контрольована російською владою МАК минулого тижня оприлюднила остаточний звіт про причини Смоленської трагедії, в якому всю провину за катастрофу польського урядового літака Ту-154 поклала на польську сторону, не побачивши жодної вини в діях росіян.

Польща вважає відповідальною за катастрофу і російську сторону, зокрема, диспетчерів, які не закрили аеродром, не заборонили посадку, дезінформували пілотів про правильний курс посадки, а також пізно наказали припинити зниження літака.

В авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року загинули 96 осіб, зокрема Президент Польщі Лех Качинський з дружиною.