Білорусь заборонить чиновникам Польщі приїжджати?

Київ. 20 січня. УНІАН. Мінськ попереджує Варшаву про можливе введення аналогічної заборони для польських чиновників на в`їзд до Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ, коментуючи інформацію про введення Польщею заборони на в`їзд для ряду представників Білорусі.

”Рішення польської влади не залишає нам вибору. Республіка Білорусь буде змушена піти на адекватні за змістом відповідні заходи. Проте ми зберігаємо впевненість, що у нас й наших європейських партнерів є можливість відійти від конфронтаційних сценаріїв і повернутися до наочної і практичної взаємодії на користь всіх сторін”, - сказав А.САВІНИХ.

За його словами, білоруська сторона з великим жалем сприйняла інформацію про введення польською стороною візових обмежень. ”Це кон`юнктурне і поквапливе рішення, що свідчить про вибір польською стороною конфронтаційного шляху. Санкційне мислення заглиблює розділові лінії і руйнує довіру. Досвід останніх десятиріч з усією очевидністю доводить безперспективність такого шляху”, - наголосив прес-секретар МЗС.

”Білоруська сторона виступає за рівноправний і відкритий діалог з усіх питань, які становлять взаємний інтерес. Ми переконані, що тільки такий підхід формуватиме основу для досягнення взаєморозуміння”, - заявив А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, Польща з 1 січня 2011 року ввела для громадян Білорусі безкоштовні національні візи і водночас заборонила в`їзд на свою територію особам, причетним до політичних репресій проти екс-кандидатів у президенти Білорусі й учасників мітингу, який відбувся в Мінську 19 грудня 2010 року, в день президентських виборів. ”Це прояв солідарності і глибокої поваги до білоруського народу, який під час виборів 19 грудня висловив підтримку демократичним інститутам. Ми хочемо допомогти нашим сусідам у зміцненні європейської самосвідомості за допомогою частіших контактів з поляками та іншими громадянами Євросоюзу”, - наголошувалося у відповідному коментарі МЗС Польщі. (Вартість національної польської візи для громадян Білорусі становила 20 євро - УНІАН)

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 людей, серед яких 7 з 9 альтернативних кандидатів у Президенти.