ОБСЄ готовий допомгти реформувати виборчу систему України

Київ. 20 січня. УНІАН. Координатор проектів ОБСЄ в Україні Любомир КОПАЙ заявляє про готовність надати практичну допомогу у реформуванні виборчої системи України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, у ході зустрічі з першим заступником міністра юстиції Інною ЄМЕЛЬЯНОВОЮ, що відбулася в Мін‘юсті сьогодні в рамках підготовки чергового засідання Робочої групи з вдосконалення виборчого законодавства, Л.КОПАЙ заявив про готовність ОБСЄ надати допомогу для виконання Україною рекомендацій міжнародних спостерігачів за виборами, у тому числі Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ).

Крім того, ОБСЄ береться сприяти в організації необхідної медіа-підтримки діяльності Робочої групи, проведенні ”круглих столів” та наданні необхідної експертної допомоги.

Конкретні заходи щодо практичної допомоги з боку ОБСЄ планується обговорити під час чергового засідання Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, яке заплановане на 27 січня 2011 року.

Як нагадали у прес-службі Мін’юсту, Робоча група з питань удосконалення законодавства про вибори була утворена Указом Президента України від 2 листопада 2010 року № 1004. Очолює групу міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Перший заступник міністра юстиції І.ЄМЕЛЬЯНОВА є членом указаної Робочої групи.