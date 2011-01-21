Чеська Височіна витратить на співпрацю із Закарпаттям 5 млн. крон

Ужгород. 21 січня. УНІАН. Чеський край Височіна виділив для співпраці з Закарпаттям 5 млн. чеських крон.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Закарпатської обласної ради.

Як йдеться у повідомленні, на адресу голови Закарпатської обласної ради Івана БАЛОГИ надійшов лист від Гетьмана краю Височіна Їржі БЕГОУНЕКА, у якому зазначається, що крайова рада передбачила 5 млн. чеських крон на співпрацю із Закарпатською областю та 2011 рік.

Також у листі Ї.БЕГОУНЕК наголошує, що він високо цінує партнерство із Закарпаттям. «Вірю, що у новому році ми успішно завершимо усі започатковані та реалізуємо нові проекти співпраці наших регіонів», - йдеться у листі.

За даними відділу зв’язків із громадськістю облради, у рамках підписаної угоди між Закарпатською областю та краєм Височіна Чеської Республіки протягом кількох років реалізовано низку спільних проектів у сфері освіти, соціального захисту населення, культури, екології та туризму.

Довідка УНІАН. У рамках чесько-української співпраці (краю Височіна та Закарпаття) у 2010 році крайові депутати Височіни виділили 5 млн. чеських крон (2,2 млн. грн.) на виконання спільних проектів.

Упродовж 2010 року за рахунок реалізації спільних проектів з краєм Височіна у с. Стужиця Великоберезнянського району Закарпаття розпочато облаштування дитячого садочка у недобудованому житловому будинку, реконструкція якого має бути завершена у 2011 році. В с. Нове Давидково Мукачівського району капітально відремонтували лікарську амбулаторію сімейної медицини. На Міжгірщині – замінили вікна та двері у лікарні с. Колочава, 8 ФАПах, у 1 клубі та 1 бібліотеці. У селі Широке, що на Виноградівщині, перекрили дах, замінили вікна на теплозберігаючі та вхідні двері сільської ЗОШ І-ІІІ ст. На Рахівщині, у селі Лазещина, чехи допомогли реконструювати приміщення обласного еколого-натуралістичного центру. У селі Богдан профінансували будівництво центру соціального захисту малозабезпечених дітей. Чеські партнери доклали своїх зусиль і до реконструкції Мукачівського замку „Паланок”, облаштувавши музейну кімнату історії періоду перебування Закарпаття у складі Чехословаччини.