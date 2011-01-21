ЄС сподівається, що питання прав людини не вплине на підписання угоди про асоціацію з Україною

Київ. 21 січня. УНІАН. В Європейському Союзі сподіваються, що питання з дотриманням прав людини і свободи засобів масової інформації в Україні не вплинуть на хід переговорного процесу щодо укладення угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

За його словами, права і свободи громадян є основними цінностями Європейського Союзу у веденні переговорів з Україною щодо укладення угоди про асоціацію.

Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що коли цей процес розпочався, то Європейський Союз вважав, що відповідні умови в Україні існують, і є воля для їх посилення. Він наголосив, що саме це було визначальним для того, щоб ЄС запропонував переговори стосовно такої угоди

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, зараз спостерігається певне занепокоєння стосовно процесів демократизації в Україні. Зокрема, це стосується й місцевих виборів, які відбулися в Україні, прав людини і свободи ЗМІ.

«Ці питання піднімалися на самому високому рівні під час зустрічі між представниками ЄС та України. Ми дуже сподіваємося і щиро віримо в те, що ці питання українська сторона буде вирішувати, ми сподіваємося, що це не вплине на процес переговорів, і вони зосередяться на технічних аспектах угоди, особливо щодо створення зони вільної торгівлі», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він також висловив сподівання, що до кінця року Україна і ЄС зможуть завершити роботу з укладення цієї угоди.