Фінляндія теж виступила проти приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Фінляндія приєдналася до Франції та Німеччини щодо неготовності Румунії й Болгарії на приєднання до Шенгенської зони.

Про це повідомляє AFP з посиланням на прес-секретаря фінського уряду Мікко НОРРОСА.

«Комітет у європейських справах Фінляндії прийняв офіційну позицію на засіданні минулого тижня», - сказав він.

При цьому прес-секретар додав, що було вирішено повідомити про цю позицію під час приїзду до Гельсінкі міністра з питань європейських справ Франції Лорана ВОКЬЄ.

Сам французький міністр назвав рішення Фінляндії значущим.

«Це дуже важливо для нас, що вперше уряд Фінляндії офіційно заявив про те, що є сумніви щодо готовності урядів Румунії й Болгарії приєднатися до Шенгену зараз», - заявив Л.ВОКЬЄ.

На спільній прес-конференції фінський міністр з питань європейських справ та імміграції Астрід ТОРС заявила, що Румунія і Болгарія багато зробили для відповідності вимогам про приєднання до Шенгенської зони, проте зазначила, що багато ще належить зробити.

«Обидві країни все ще мають зробити конкретні дії для посилення боротьби з корупцією і злочинністю», - сказала фінський міністр.

Як повідомляв УНІАН, Румунія активно критикує позицію, висловлену наприкінці грудня Францією і Німеччиною, щодо необхідності враховувати результати у сфері боротьби з корупцією і покращення судової системи при ухваленні рішення про приєднання Румунії й Болгарії до Шенгену.

19 січня міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНШІ (Teodor Baconschi) заявив про намір добитися рішення про вступ до Шенгену до кінця червня цього року.

Шенгенська угода – міжнародний договір, який ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування розповсюджується на громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входять 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. До Шенгенської зони також належать Ісландія, Норвегія і Швейцарія.