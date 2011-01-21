Угорщина хоче зробити ЄС економічно і соціально сильнішим

Київ. 21 січня. УНІАН. Угорщина під час свого головування в ЄС в першій половині 2011 року докладе зусиль, щоб зробити ЄС економічно і соціально сильнішим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції посол Угорщини в Україні Мігай БАЙЕР.

“Під час головування в ЄС Угорщина буде робити все для того, щоб зробити ЄС ще більш економічно, соціально та інституційно сильним”, - сказав він.

За словами посла, девізом головування Угорщини в ЄС є сильна Європа. “Це означає, що країни ЄС мають зробити все, щоб відповісти на виклики економічної кризи”, - додав він.

Посол повідомив, що програма головування включатиме роботу з подолання наслідків економічної кризи, запровадження необхідних реформи, спрямованих на посилення співпраці для того, щоб попередити таку кризу у майбутньому. Крім того, Угорщина має посилити економічну координацію, створити механізм європейської стабільності, посилити контроль над фіскальною дисципліною і запровадити “європейське півріччя”, що передбачає проведення відповідних економічних реформ. “Основні терміни, які ми використовуємо під час нашого головування - це економічне зростанні, інновації, солідарність і єдність, переорієнтація нашої політики на інтереси громадян”, - сказав посол.

Він також повідомив, що на початку лютого в Брюсселі планується провести енергетичний саміт на рівні Європейської Ради. В ході саміту будуть обговорюватися основні питання, які стосуються інфраструктури, фінансування і технологій.

Торкаючись питання щодо розширення ЄС, посол сказав, що Угорщина хотіла б, щоб ЄС залишався відкритим для всіх країн, які відповідають його критеріям і готові впроваджувати реформи “в дусі спільних цінностей”. “Наша мета полягає в тому, щоб зробити один крок вперед із кожною країною-кандидатом”, - сказав М.БАЙЕР.

Він також запевнив, що у відносинах з Україною Угорщина під час свого головування в ЄС зробить все можливе, щоб не розчарувати українців.