Польща виплатить родичам загиблих в літаку Качинського по 90 тис. дол.

Варшава. 21 січня. УНІАН. Польська влада планує виплатити сім’ям загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року по близько 90 тис. дол. компенсації.

Як повідомляє TVN24, таку пропозицію представило Міністерство державного майна Польщі.

Компенсацію зможуть отримати найближчі родичі загиблих: чоловік/дружина, діти та батьки.

При цьому отримання цієї компенсації не позбавляє родичів права добиватися додаткової допомоги: ренти чи відшкодування за погіршення умов життя.

Як повідомляв УНІАН, катастрофа польського урядового літака Ту-154 під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року забрала життя 96 поляків.