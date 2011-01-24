ЄБРР в 2010 році скоротив інвестиції в Україну

Київ. 24 січня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2010 році, порівняно з 2009 роком, скоротив обсяг інвестицій в Україну на 13% - до 1,3 млрд. дол. (952 млн. євро) в рамках 28 проектів. Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Сукупний обсяг діяльності ЄБРР, станом на 31 грудня 2010 року, становив більш як 6 млрд. євро, причому близько половини цих інвестицій були здійснені в останні три роки.

Так, у 2010 році були підписані проекти в секторах інфраструктури та енергетики, серед яких: кредит «Укравтодору» на суму 450 млн. євро для фінансування модернізації автомобільних доріг на підходах до Києва; кредит на суму 175 млн. євро для будівництва високовольтної лінії електропередачі Запоріжжя-Каховка.

Серед проектів в агросекторі - інвестиції у ВАТ «Миронівський хлібопродукт» на 50 млн. дол. США, «Нібулон» - 50 млн. дол. США, «Нобл Ресорсіз Україна» - 24 млн. дол. США, Ukrainian Agrarian Farms - 20 млн. дол. США, «Астарта» - 10 млн. євро.

Серед інших транзакцій у корпоративному секторі були видані кредити виробнику упаковки ВАТ «Укрпластик» на суму 29,8 млн. євро, виробнику паркетної дошки компанії Барлінек на суму 10 млн. євро і дистриб`ютору фармацевтичної продукції компанії «Фра-М» на суму 11,5 млн. дол. США.

У фінансовому секторі ЄБРР надав субординований кредит на суму 140 млн. дол. США «Укрсиббанку».

ЄБРР у 2010 році оголосив про початок Програми фінансування альтернативної енергетики (USELF) в обсязі 50 млн. євро, метою якої є надання фінансування місцевим приватним підприємствам для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики (мала гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, використання біомаси і біогазу) в Україні. Крім цього, банк почав здійснення програми технічної допомоги, направленої на підвищення енергоефективності житлових будівель в Україні.

Крім того, ЄБРР почав реалізацію нової програми ділових консультацій (Business Advisory Services), яка призначена для підвищення ефективності місцевого малого бізнесу і передбачає участь місцевих бізнес-консультантів.

Довідка УНІАН. ЄБРР, власником якого є 61 держава і дві міжурядові організації, визначив своєю метою надання сприяння при переході від економік з центральним плануванням до ринкових економік у країнах регіону від центральної Європи до центральної Азії.