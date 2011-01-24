НАТО у березні визначиться коли передавати контролям оборонцям Афганістану
Заявляє Генсек Альянсу
Брюссель. 24 січня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сподівається, що рішення про початок передачі контролю силам безпеки Афганістану буде ухвалене у березні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Я очікую, що рішення буде ухвалене у лютому-березні, хоча це залежатиме від ситуації на місцевості», - сказав Генсек НАТО.
Він зазначив, що рішення ухвалюватиметься владою Афганістану на базі консультацій з країнами-членами Північноатлантичного альянсу.
За словами А.Ф.РАСМУССЕНА, силам НАТО разом із партнерами вдалося до початку 2011 року підготувати 256 тисяч місцевих солдатів і поліцейських для забезпечення поступової передачі контролю місцевим силам безпеки.
Генсек НАТО також зазначив, що процес передачі контролю за безпекою в країні місцевим силам має завершитися у 2014 році.