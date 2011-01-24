НАТО у березні визначиться коли передавати контролям оборонцям Афганістану

Брюссель. 24 січня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сподівається, що рішення про початок передачі контролю силам безпеки Афганістану буде ухвалене у березні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я очікую, що рішення буде ухвалене у лютому-березні, хоча це залежатиме від ситуації на місцевості», - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що рішення ухвалюватиметься владою Афганістану на базі консультацій з країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

За словами А.Ф.РАСМУССЕНА, силам НАТО разом із партнерами вдалося до початку 2011 року підготувати 256 тисяч місцевих солдатів і поліцейських для забезпечення поступової передачі контролю місцевим силам безпеки.

Генсек НАТО також зазначив, що процес передачі контролю за безпекою в країні місцевим силам має завершитися у 2014 році.