ПАРЄ переобрала Чавушоглу Президентом

Брюссель. 24 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) переобрала своїм Президентом Мевлута ЧАВУШОГЛУ.

Як повідомляє офіційний сайт Ради Європи, відповідне рішення було прийняте сьогодні під час відкриття зимової сесії Асамблеї.

Крім того, ПАРЄ обрала 20 віце-президентів. Віце-президентом від України став глава української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ.