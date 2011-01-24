Політики Європи засуджують теракт в ”Домодєдово”

Брюссель. 24 січня. УНІАН. Політики Європи засуджують теракт у московському аеропорту «Домодєво».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про своє засудження вибуху в аеропорту заявив сьогодні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

«Я жорстко засуджую цю терористичну атаку в найбільшому російському аеропорту, яка привела до великого числа жертв і потерпілих. Тероризм і жорстокість ніколи не можуть бути виправдані», - заявив Президент Європарламенту.

Він передав свої співчуття народу Росії і сім`ям жертв.

У свою чергу, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН у заяві, поширеній сьогодні його прес-службою, заявив, що шокований вибухами у «Домодєдово».

Він засудив терористичний акт і висловив співчуття сім`ям загиблих, пораненим і всьому російському народу.

«Ми разом у цій боротьбі. Ось чому в рамках Ради НАТО-Росія ми повинні посилити нашу співпрацю для боротьби з тероризмом. Це спільна загроза, і ми повинні зустрічати її єдиними», - підкреслив Генсек НАТО.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вшанувала сьогодні пам`ять загиблих у московському аеропорту хвилиною мовчання.

«Я б хотів висловити мій шок і жах від повідомлень про сьогоднішній вибух», - заявив Президент ПАРЄ Мевлут ЧАВУШОГЛУ.

«Я повністю засуджую терористів, що вчинили цей кошмар, і упевнений, що російська влада зробить все можливе, щоб упіймати і віддати правосуддю злочинців», - додав він.

ПАРЄ також виловила свої співчуття сім`ям загиблих і російському народу.

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС засудив сьогоднішню терористичну атаку в аеропорту «Домодєдово» і передав свої співчуття.

«Я висловлюю свої найглибші співчуття сім`ям убитих і бажаю численним пораненим якнайшвидшого одужання», - заявив він.

“Не може бути виправдання звірячим нападам на безневинних громадян”, - додав міністр закордонних справ Литви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. За останніми даними, унаслідок вибуху загинули 35 осіб, понад 130 одержали поранення.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.