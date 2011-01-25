У Польщі банківські депозити зросли в 2010 на 10%

Варшава. 25 січня. УНІАН. Громадяни Польщі в 2010 році збільшили обсяг депозитів у банках на 9,8% - до 421,1 млрд. злотих (близько 150 млрд. дол. США).

За даними Національного банку Польщі, які має в своєму розпорядженні УНІАН, заборгованість поляків перед банками минулого року зросла на 13,9% - до 479,3 млрд. злотих.

Минулого року збільшилися також депозити комерційних компаній - на 9,9% до 181,2 млрд. злотих, а їх борги скоротилися на 0,3% - до 219,1 млрд. злотих.

Експерти, слова яких цитуються на офіційному веб-сайті польського Нацбанку, пояснюють зменшення кредитного портфеля комерційних організацій їх низькою інвестиційною активністю.

«Не допомогло навіть пом`якшення банками кредитної політики й зниження процентних ставок», - зазначають аналітики.

За даними Нацбанку Польщі, минулого року найбільше збільшили свій борг органи місцевого самоврядування – майже на 40% до 40 млрд. злотих, тоді як їх заощадження знизилися на 2,3% - до 21,3 млрд. злотих.

Грошова маса (M3) у Польщі в 2010 році зросла на 8,6% - до 782,3 млрд. злотих, а готівка (поза касами банків) - на 3,3% до 92,7 млрд. злотих.

Довідка УНІАН. За даними Міжнародного валютного фонду, ВВП 38-мільйонної Польщі минулого року становив 440 млрд. доларів.

Доходи польського бюджету 2010 року були заплановані на рівні близько 90 млрд. доларів при витратах майже 110 млрд. (1 дол. = 2,8558 злот.).