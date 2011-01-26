Брюссель. 26 січня. УНІАН. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковника Григорій ПЕДЧЕНКО взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у форматі країн Євроатлантичного партнерства

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО.

Згідно з повідомленням, під час засідання було підкреслено, що лідерами держав та глав урядів НАТО в рамках Лісабонського саміту були прийняті ключові політичні рішення, основними серед яких є нова Концепція НАТО, у якій були підтвердженні фундаментальні завдання та функції Альянсу на найближчу десятирічну перспективу, а саме: забезпечення колективної оборони; реагування на кризові ситуації; співробітництво і партнерство у сфері оборони і безпеки.

Начальників генеральних штабів також було поінформовано, що з метою формування більш гнучкого та ефективного партнерства, наповнення його новими підходами і формами прийнято рішення щодо підготовки оновленої редакції «Загальної політики партнерства», яку планується розглянути на засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у квітні 2011 року у Берліні.

Ключовими елементами оновленої редакції є: незмінність ролі, завдань та основних функцій Ради Євроатлантичного партнерства; напрями і підходи з розширення партнерства у сфері врегулювання кризових ситуацій та більш активного залучення країн-партнерів до процесів з формування рішень Альянсу; активізація діалогу та консультацій з країнами-партнерами у сфері спільних безпекових викликів; пошук нових шляхів активізації партнерства у сфері навчання та підготовки з метою підвищення оперативних спроможностей збройних сил, їх оперативної взаємосумісності; напрями покращення відкритості та транспарентності у відносинах з країнами-партнерами; шляхи покращення співпраці між НАТО та ключовими організаціями у сфері безпеки (ООН, ЄС).

Крім того, зазначили в місії, стало відомо, що на робочому експертному рівні ведеться робота з удосконалення процесів планування заходів військового співробітництва та гармонізації існуючих програм і ініціатив НАТО з фокусом як на потреби Альянсу, так і країн-партнерів.

Під час перебування в Брюсселі Г.ПЕДЧЕНКО планує також провести низку двосторонніх зустрічей з головами Військових Комітетів НАТО та Європейського Союзу, начальниками генеральних штабів Великої Британії, Литви, Угорщини, Австрії, Фінляндії, США, Російської Федерації, Молдови та Швеції, а також обговорити практичні питання військової співпраці з Верховним Головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.