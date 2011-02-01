ЄС може розширити санкції проти Білорусі

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. В Європейському Союзі не виключають можливості посилення санкцій проти Білорусі в майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це верховний представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН заявила на прес-конференції ввечері 31 січня після засідання Ради закордонних справ ЄС.

«Я думаю, ми розпочали з відповідного рівня санкцій. Але якщо ви подивитеся висновки, ми написали чітко, що ми переглядатимемо в майбутньому», - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи вважає вона достатніми запроваджені ЄС санкції.

«Важливо, що ми маємо зважений підхід, і можемо повернутися до перегляду, якщо ми не побачимо звільнення людей, і не побачимо руху вперед», - додала К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ Євросоюзу ввела обмеження на в`їзд і заморозила активи 157 найвищих чиновників Білорусі, причетних, на думку країн ЄС, до проведення нечесних президентських виборів 19 грудня 2010 року, а також до розгону мирної демонстрації того ж дня в Мінську та арештів сотень білорусів.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1 тис. чоловік, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у Президенти.