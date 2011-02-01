Заборона Тимошенко відвідати Брюссель не відповідає демократії

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту, член делегації Європарламенту у зв’язках з Україною Ян КОЗЛОВСЬКІ (група народних партій, Польща) вважає, що рішення, яким було заборонено лідеру опозиції Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель, не відповідає принципам демократії.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Для мене це не лише сумне рішення, але й рішення, що викликає стурбованість. Такі дії проти політичних опонентів не відповідають принципам демократії, і ми не можемо прийняти такого типу політично мотивованого тиску проти лідера опозиції”, - заявив він.

Разом з тим, депутат висловив сподівання, що Україна все-таки буде слідувати демократичним принципам, які мають найважливіше значення для Європейського Союзу, а заборона на подорожі для колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО буде скасована.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.