Грищенко обговорив питання скасування віз з Німеччиною

Київ. 5 лютого. УНІАН. Питання співпраці з Німеччиною в контексті виконання Плану дій щодо впровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок до Євросоюзу обговорили сьогодні у Мюнхені міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО з міністром внутрішніх справ Німеччини Томасом де МЕЗ’ЄРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, значну увагу під час зустрічі також було приділено гарантуванню належного рівня безпеки під час проведення заходів, пов”язаних з Євро-2012. Сторони домовилися про ряд двосторонніх і багатосторонніх (зокрема, у форматі Україна – Польща – Німеччина) кроків в цьому контексті.

Як повідомляв УНІАН, К.ГРИЩЕНКО бере участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.