У Венеціанській комісії розуміють перенесення українських виборів

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. У Венеціанській комісії називають зрозумілим рішення Верховної Ради України про продовження повноважень парламенту нинішнього скликання до 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН заявив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

«В нинішній ситуації таке рішення зрозуміле», - сказав він.

Секретар ВК зазначив, що український парламент перебував в досить складній ситуації після рішення Конституційного Суду України від 1 жовтня 2010 року, яким було скасовано зміни до Конституції, внесені в 2004 році.

За словами Т.МАРКЕРТА, в результаті цього рішення було не зрозуміло, коли мають відбутися чергові парламентські вибори. «Наскільки мені відомо, Конституційний Суд не прийняв з цього приводу ніякого чіткого рішення», - сказав Т.МАРКЕРТ.

«І в цій ситуації зрозуміло, що парламент схвалив рішення, хоча звичайно за нормальних умов продовження терміну повноважень не належить до компетенції парламенту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосували 310 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, даним законом встановлюється 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади.

Крім того, «заповнюється правова прогалина щодо строків припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, селищної та сільських рад, міського, селищного і сільського голови», - додав А.МАРТИНЮК.

За його словами, всі вони матимуть 5-річний термін повноважень «лише за умови обрання на чергових виборах».

«Всі, хто будуть обрані на позачергових виборах, все одно під час чергових виборів будуть переобиратися», - сказав він.

А.МАРТИНЮК також наголосив, що законом змінюються терміни проведення виборів. Передбачено, що вибори до парламенту, замість останньої неділі березня четвертого року повноважень ВР, проводитимуться в останню неділю жовтня п’ятого року її повноважень.

Він додав, що чергові вибори Президента України, замість останньої неділі жовтня, проводитимуться в останню неділю березня 5-го року його повноважень.

За словами віце-спікера, вибори до Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та голів місцевих рад проводитимуться в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що даним законом визначено дати чергових виборів народних депутатів України – остання неділя жовтня 2012 року та Президента України – остання неділя березня 2015 року.

3 лютого Президент підписав цей закон.