Україна та НАТО поговорили про енергетику

Брюссель. 10 лютого. УНІАН. Україна та НАТО обговорили питання енергетичної безпеки в ході сьогоднішнього засідання Комісії України-НАТО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у місії України при НАТО.

Згідно з повідомленням, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України В’ячеслав КНЯЖНИЦЬКИЙ “окреслив основні аспекти політики” України в галузі енергетики, зокрема, розповів про заходи, які здійснюються Україною для диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоресурсів, урізноманітнення технологій енергозабезпечення, надійності функціонування атомної енергетики.

Він також висловив зацікавленість України у співробітництві з нещодавно створеним Центром з енергетичної безпеки у Вільнюсі.