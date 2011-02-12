В Єврокомісії не бачать можливості підписувати угоду про ЗВТ з Києвом в два етапи

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. В Європейській комісії не бачать можливості підписувати угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) із Україною в два етапи.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі сказав представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА під час його зустрічі з міністром закордонних справ Литви Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.

Представник Єврокомісії зазначив, що, згідно із загальними правилами Єврокомісії, він не може коментувати зустрічі, в яких представники Єврокомісії не брали участі.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо принципової можливості підписання угоди в два етапи, Дж.КЛЕНСІ заявив: “Згідно з тим, що я знаю, просто неможливо укласти щось інше, крім однієї угоди. Угода є угода”.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

За словами глави українського уряду, на сьогодні на 90% узгоджені позиції щодо угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, а приблизно 10% - потребують подальшого обговорення. «У мене зараз виникла пропозиція: давайте у цьому питанні рухатися поетапно... Можна підписати угоду на тих позиціях, на яких ми домовилися, а те, що не проговорено – продовжувати переговори», - сказав М.АЗАРОВ.

Україна та ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з початку 2008 року.