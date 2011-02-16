Рівень довіри до влади у Польщі падає

Варшава. 16 лютого. УНІАН. Рейтинг глави польського уряду та лідера партії влади „Громадянська платформа” (РО) Дональда ТУСКА та обраного у липні минулого року Президентом Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО у лютому впав на 11% та 8% відповідно.

Про це свідчать дані проведеного на початку цього місяця опитування TNS OBOP, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Негативно діяльність Д.ТУСКА, який став прем’єр-міністром восени 2007 року, оцінюють 55% опитаних проти 35%, які вважають його дії на посаді глави уряду професійними.

Кількість негативних оцінок з січня цього року зросла на 8%.

Діяльність всього уряду, що створений РО разом з Польською селянською партією (PSL), негативно оцінюють 65% поляків проти 26% опитаних.

Кількість негативних оцінок дій уряду за останній місяць зросла на 9%, а позитивних зменшилася на 10%.

Діяльність Президента Польщі Б.КОМОРОВСЬКОГО позитивно оцінюють більше поляків, ніж негативно: 47 відсотків проти 34%.

Водночас кількість негативних оцінок дій нового глави держави зросла за останній місяць на 6%, а кількість позитивних зменшилася на 8%.

В рамках проведеного TNS OBOP дослідження було опитано 1005 мешканців Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у січні, за даними GfK Polonia, рейтинг „Громадянської платформи” впав до 45% із 54% в грудні.

Експерти називали основною причиною падіння рейтингу РО оприлюднення російського звіту причин Смоленської катастрофи, в якому усю вину за трагедію покладено на поляків.

Крім цього, на зниження рейтингу правлячої партії вплинув недавній транспортний хаос на залізниці та зменшення урядом долі заробітків поляків, які направлялися у недержавні пенсійні фонди.