Угорщина узгодила з Єврокомісією зміни до закону про ЗМІ

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Угорщина узгодила з Єврокомісією зміни, які вона планує внести до свого закону про ЗМІ, що набув чинності з 1 січня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Джонатан ТОДД.

За його словами, влада Угорщини погодилися внести зміни за чотирма основними напрямами, що регулюються законом. Зокрема, щодо збалансованості висвітлення подій, дотримання принципу «країни походження», питань реєстрації постачальників медіа-послуг, а також більш чіткого визначення медіа-матеріалів, розміщення яких може бути заборонене, як образливих.

Зокрема, у зміненому варіанті закону перелік заборонених матеріалів буде обмежений лише матеріалами, що підбурюють, розпалюють ворожнечу, або дискримінаційні.

«Ми продовжимо стежити за ситуацією і тісно працювати з угорською владою, щоб забезпечити введення узгоджених змін до угорського законодавства, а також належне застосування зміненого закону на практиці», - процитував представник Єврокомісії слова віце-президента Комісії, відповідальної за питання цифрового Порядку денного, Неєли КРУС.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина ухвалила новий закон про ЗМІ 21 грудня 2010 року. Вже 23 грудня Н.КРУС надіслала лист владі Угорщини, в якому висловила своє занепокоєння деякими деталями закону.

Після цього було проведено консультації між Єврокомісією і Угорщиною на рівні експертів 7 і 15 лютого.