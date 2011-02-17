Брюссель. 17 лютого. УНІАН. У квітні відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«У квітні відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ (Альянсу – УНІАН) у Берліні», - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що бачить багато можливостей для розширення співпраці з Україною найближчими роками. «Ми зустрічаємося з одними й тими ж викликами у сфері безпеки, і я думаю, що ми повинні відповідати на них спільно», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Він назвав серед таких викликів тероризм, піратство, розповсюдження зброї масового враження, зокрема ядерної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого генеральний секретар НАТО планує відвідати Україну. А. Фог РАСМУССЕН планує зустрітися, зокрема, з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.